Campobasso, si lavora allo staff di Prosperi: con lui il preparatore Vassalli dal Vastogirardi

Potrebbero seguire il tecnico nel capoluogo anche il fantasista Guida e il centrocampista Guadalupi. In uscita, sondaggi per Liguori e Pace anche dalla B

Fatto l’allenatore, bisogna fare lo staff. Dopo l’accordo con il tecnico, Fabio Prosperi, in casa Campobasso si lavora al gruppo che lo affiancherà. Di sicuro lo seguirà il preparatore atletico che ha lavorato con lui a Vastogirardi, il professor Emanuele Vassalli, il quale gli ha fatto anche da vice all’occorrenza. Qui però si apre uno, anzi due, scenari diversi che porterebbero ai nomi di Roberto Barrea (già collaboratore della Juniores) e Carmine Rienzo, che ha allenato per varie stagioni in Eccellenza e Promozione molisana oltre che la stessa Juniores nazionale del Campobasso con cui ha sfiorato la Final Four della Poule scudetto nel 2016. Quest’ultimo, però, non avrebbe ancora avuto alcun contatto con la dirigenza rossoblù e i prossimi giorni saranno decisivi per decidere chi la spunterà.

Intanto, sul fronte della rosa che dovrà essere messa a disposizione di mister Prosperi, si guarda sempre in casa Vastogirardi, ovvero al fantasista, Michele Guida, e al centrocampista, Luca Guadalupi, che potrebbero seguire il tecnico nel capoluogo. In uscita, invece, per Liguori ci sarebbe l’interesse di qualche società, anche di serie B, così come per Pace. Con Persia, invece, dovrebbe essere stato raggiunto un accordo di massima per la permanenza in rossoblù.