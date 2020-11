Campobasso, si intravede la luce: recuperi importanti in rosa. Vicino nuovo protocollo della Serie D

Il Campobasso è tornato ad allenarsi con regolarità agli ordini di mister Cudini. Basterebbe questa notizia, oro colato di questi tempi, a rasserenare un ambiente sfiduciato dopo lo stop che ha interrotto la partenza spedita in campionato. E non è tutto: con il passare dei giorni il tecnico sta recuperando diversi elementi della rosa (costretti a restare ai box per positività al Covid-19) in tempo per guardare con ottimismo alla settimana che verrà, quella del ritorno in campo a pieno regime, ad iniziare dagli allenamenti.

L’obiettivo dei rossoblù è presto detto: farsi trovare pronti alla ripresa ufficiale del campionato, che potrebbe regalare gare sulla carta complicate nel mese di dicembre. In attesa della data ufficiale di recupero con la Cynthialbalonga – slittata per ben tre volte – nel mirino c’è anche il confronto diretto con il Notaresco, ora capolista, per riprendersi la vetta. Tanta voglia di giocare, tanta voglia di riprendersi lo scettro. “Questa sospensione è diversa, saremo pronti – spiega il Barella del centrocampo, Kevin Candellori – abbiamo la consapevolezza di essere forti e vogliamo dimostrarlo sul campo. Non guardiamo classifica o avversarie: l’attenzione è rivolta unicamente al nostro percorso”.

Protocollo Serie D: sono giorni decisivi. Portare a termine il campionato è la priorità assoluta delle società e della Lnd. Per riuscire nell’intento, è necessario un nuovo protocollo, sulle cui finalità iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Si parla di due tamponi rapidi per giocatori e tecnici, uno alla vigilia dei match, l’altro il giorno successivo alla partita o alla ripresa degli allenamenti settimanali. Per chiedere il rinvio, debbono manifestarsi almeno 4 positività (di cui due under). In soldoni, più garanzie per evitare ulteriori interruzioni ma anche più costi per le società. Le. Lo.