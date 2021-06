Campobasso, si allarga il cluster del supermercato: al momento nessuna variante individuata

Continua a crescere il cluster del supermercato di Campobasso. Focolaio nato, come già riferito nelle scorse ore, da alcuni banchetti che ci sono stati la scorsa settimana presso un agriturismo della provincia di Campobasso. Al momento sono oltre 30 i tamponi risultati positivi (legati al focolaio nato dall’agriturismo), anche se quasi tutti i contagiati sono, per ora, asintomatici. Con l’allargarsi del focolaio cresce il timore di possibili varianti. Proprio per individuarle, nella mattinata di ieri, sono iniziati i sequenziamenti di alcuni tamponi presso il laboratorio analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nel tardo pomeriggio l’Asrem ha fatto sapere che dai tamponi sequenziati sino a questo momento non sono emerse varianti. “Tuttavia – ha precisato il dg Florenzano – proseguiamo nell’analisi”.

Continua nello stesso tempo il lavoro di ricostruzione dei contatti per isolare il prima possibile eventuali ulteriori contagi.