Campobasso senza freni, entusiamo alle stelle: l’ambiente ora ci crede

I rossoblù, accolti con cori e fumogeni al rientro da Vasto, sono al 13esimo risultato utile consecutivo e terzi in classifica: domenica c’è il Pineto

CAMPOBASSO. Il Campobasso non si ferma più e con la vittoria di Vasto colleziona il 13esimo risultato utile consecutivo che vale il 3° posto in classifica, a -9 dalla capolista Notaresco e ad un solo punto dal secondo posto. In più, ieri sera la squadra è stata accolta da un gruppo di tifosi (soltanto 50 i biglietti disponibili per chi voleva seguire la gara a Vasto) festanti che hanno atteso il rientro del pullman a Selva Piana, a testimonianza che il morale nell’ambiente è a mille e si continua a credere addirittura nella vetta della classifica.

Scene che in città non si vedevano da un pezzo e che certificano il feeling, ormai massimo, tra squadra e tifosi nonostante la partenza ad handicap. Poi, la svolta nel derby di Agnone, 13 partite fa e da allora i Lupi non si sono più fermati recuperando punti su punti e posizioni in classifica. L’ultimo successo di Vasto, ottenuto grazie ad un gol di Bontà e poi difeso anche in dieci, certifica la crescita di un gruppo che ha dimostrato, ancora una volta, anima e personalità. E domenica prossima, 2 febbraio a Selva Piana con il Pineto è lecito attendersi un pubblico davvero numeroso. Mister Cudini predica calma e di guardare partita alla volta indossando i panni del pompiere, mentre poco più di tre mesi fa aveva quelli dell’“incendiario” per cercare di tirare fuori la squadra dal momento difficile. A giudicare da quanto fatto nelle ultime tredici partite, ci è riuscito benissimo. E non è detto che possa finire qui come spera tutto l’ambiente, ormai compatto attorno ai rossoblù, come dimostra il pullman accolto festosamente al rientro tra cori, fumogeni che celano un sogno o, meglio, una parola, che nessuno finora si permette di pronunciare.

Video di S.S. Città di Campobasso e pagina Facebook “Pazzi del Campobasso”.