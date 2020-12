Nel primo giorno di zona rossa, abbiamo effettuato questa mattina, giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, un mini reportage per le strade di Campobasso. Regole tutto sommato rispettate e traffico scarso, anche se più di qualcuno non ha rinunciato agli ultimi acquisti nei supermercati. Controlli delle forze dell’ordine, soprattutto in centro città. Corso Vittorio Emanuele e la piazza si presentavano pressoché deserti.

IL SERVIZIO IN ALTO