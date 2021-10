Campobasso, saluto di commiato a militari dell’Arma

Nella mattinata odierna, domenica 24 ottobre 2021, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Campobasso Ten. Andrea Manzo, ha consegnato le lettere di commiato, a firma del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, al personale che ha recentemente lasciato il servizio attivo, Brigadiere Capo Q.S. Aldo Marino, effettivo alla Stazione CC di Campolieto e all’Appuntato Scelto Q.S. Massimiliano Mitri, effettivo al Nucleo Carabinieri Banca d’Italia. Le lettere, consegnate individualmente attesa l’impossibilità di porgere il consueto saluto collettivo in considerazione delle vigenti misure per il contenimento dell’epidemia da covid-19, dimostrano la fattiva e costante vicinanza al personale che, sebbene ora in quiescenza, nel corso della loro vita lavorativa si è contraddistinto per qualità morali e vicinanza alla collettività.