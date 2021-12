Campobasso saluta uno dei suoi figli: addio Cristian andato via per la follia umana

Tanta gente, familiari, amici e conoscenti per l’ultimo saluto a una giovane vita spezzata in una notte di follia. La notte di Natale. Gremito il sagrato, gremita la chiesa del Sacro Cuore ai Cappuccini di Campobasso.

Cristian Micatrotta era uno di loro, è uno di loro, giovane uomo di 38 anni al quale è stato riservato un destino amaro e crudele.

Assassinato lui, assassinati i suoi sogni e ogni sua aspettativa. I giudici inquirenti e i carabinieri dicono che sia stato un coetaneo che ora è agli arresti per sottoporsi al giudizio della Legge, storia triste di quotidianità violata nella notte più bella e ora più brutta dell’anno.

Tanta gente, familiari, amici e conoscenti chiedono giustizia per questo delitto infame e brutale. Oggi è il tempo delle lacrime, poi arriverà quello della Giustizia per Cristian, per i suoi sogni e le sue aspettative.