Campobasso saluta l’anno con un concerto in piazza Muncipio

Campobasso si prepara a salutare il 2019 e ad accogliere al meglio il 2020 con due importanti appuntamenti musicali che spaziano tra tradizione e contemporaneità organizzati dall’amministrazione comunale del capoluogo di regione e inseriti nel cartellone degli eventi delle attività natalizie di “Natale a Campobasso”.

Infatti, martedì 31 dicembre, nel tardo pomeriggio, dalle ore 18.00 a Piazzetta Palombo, per l’ultimo giorno dell’anno tornano le tradizionali Maitunate con “Maituincampo“. Sul palco della storica piazzetta cittadina, si esibiranno: Nicola Mastropaolo e Antonio Mandato accompagnati dalla fisarmonica di Alessandro Serino, dalla chitarra acustica di Amerigo Malzone, dal basso elettrico di Beniamino Procino e dalle percussioni di Michela Zizzari.

Sempre domani, a partire dalle ore 23.30, l’evento clou della serata sarà costituito dal concerto di Antonio Sorgentone e la sua band in Piazza Vittorio Emanuele II. Antonio Sorgentone è un cantante e pianista dotato e virtuoso ed ha vinto l’edizione 2019 di Italia’s Got Talent. Nato e cresciuto in una famiglia di strumentisti, ha iniziato a suonare il pianoforte a 10 anni, mostrando subito un grande talento. Il suo percorso artistico lo ha portato a suonare già in oltre seicento piazze nel mondo, con spettacoli anche in Paesi importanti come la Francia, la Germania e la Svezia. Nel suo repertorio propone un mix di: 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.