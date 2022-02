Campobasso saluta il suo amato ex sindaco Big Gino a San Giuseppe Artigiano

Numerosi amministratori e tanta gente a rendere omaggio a Di Bartolomeo che la sera in chiesa, come ha raccontato don Vittorio, gli chiedeva “‘di chiudere la porta perché devo parlare con il Padreterno’

di Antonio Di Monaco

In un sabato sereno, sia pure leggermente ventilato, la città di Campobasso ha salutato per l’ultima volta il suo Big Gino nella chiesa di San Giuseppe Artigiano che si trova nel cuore del quartiere, conosciuto da tutti con il nome di Cep.

Tutte le sue autorità regionali, provinciali, comunali e, soprattutto, tanta gente comune che l’edificio sacro non poteva contenere per le note regole di sicurezza legate al Covid, ha partecipato alle esequie di Luigi Di Bartolomeo, che ha chiuso la sua esperienza politica con il mandato di sindaco della sua città dal 2009 al 2014, realizzando il sogno di una vita che lo ha visto protagonista a tutti i livelli istituzionali, dalla Regione Molise passando per la Provincia di Campobasso e arrivando al Senato della Repubblica e acquisendo il titolo di senatore con cui molti lo salutavano.

In prima fila il presidente della Regione, Donato Toma, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il presidente del Consiglio comunale, Antonio Guglielmi e, più defilati, alcuni ex esponenti della sua amministrazione comunale oltre ad alcuni compagni di partito e di schieramento, ma anche l’ex sindaco, Antonio Battista, che gli è succeduto nel 2014. Davanti alla chiesa, una folta rappresentanza di Vigili Urbani e il gonfalone del Comune che lui ha guidato in fascia tricolore.

A presiedere la celebrazione il vescovo, Giancarlo Maria Bregantini, che si è insediato a capo della diocesi di Campobasso-Bojano nel 2008 proprio l’anno prima che big Gino diventasse sindaco del capoluogo.

Sull’altare anche don Vittorio Petrella, parroco di San Giuseppe Artigiano, che ha rivelato alcuni aneddoti del big Gino cristiano, il quale gli chiedeva “di chiudere la porta della chiesa perché devo parlare con il Padreterno e spesso mi aspettava a casa quando gli portavo la Comunione per la moglie malata e, al vedermi, si commuoveva evitando di farsi vedere da lei in quello stato. Grazie per quello che ci hai dato – ha detto ancora don Vittorio – e adesso sono sicuro che, oltre a riabbracciare in Cielo i tuoi cari, starai già litigando con Dio che prego affinché ti accolga nella sua pace”.

E big Gino avrà già replicato al Padreterno, nel suo stile, con voce piena e possente: “Chess nuvl (lui lo disse della neve che eccezionalmente era caduta a Roma e aveva messo a soqquadro la città, ndr) a Campuasce ‘l spalam ch ‘l ciaott (“Queste nuvole a Campobasso le spazziamo via in ciabatte”), oppure “ho requisito 25 Bobcard (Bobcat) e mo qua cummann jì“.