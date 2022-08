Campobasso, sale l’attesa per il Consiglio di Stato. Ghirelli: “Questa vicenda crea imbarazzo e problemi”

Il presidente della Lega Pro sulla costituzione in giudizio: “Il provvedimento del 4 agosto è un danno alla Lega e un precedente pericoloso per tutti i campionati”. Nel dispositivo si legge infatti che “prima di escludere un’azienda di un comparto in difficoltà, che potrebbe avere ricadute su terzi, bisogna essere certi che non sono vizi di forma”. A rischio il sistema delle licenze sportive?

Da Palazzo Spada è atteso il verdetto della Quinta Sezione per la riammissione del Campobasso in Lega Pro con il collegio che domani, giovedì 25 agosto, dovrà entrare nel merito della rivoluzionaria decisione assunta lo scorso 4 agosto con cui ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla società rossoblù. Nell’attesa, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha affermato che «questa vicenda crea imbarazzo e problemi. Obbedirò alla sentenza però, farò come Garibaldi». Inoltre, ha anche giustificato la costituzione in giudizio della Lega che presiede: “Ci costituiamo solo ora perché ritenevamo scontato il giudizio e già sufficiente la difesa della Figc, ma il provvedimento presidenziale del 4 agosto costituisce un danno alla Lega Pro e anche un precedente pericoloso per tutti i campionati”.

Difatti, leggendo bene tra le righe del giudizio del Consiglio di Stato, c’è un passaggio che suona come un avvio di rivoluzione. Nel suo decreto, il presidente della V Sezione, Luciano Barra Caracciolo, scrive sulla situazione del Campobasso che “[…] appare più coerente con gli interessi pubblici sottesi alla disciplina “pubblicistica” dello sport, che l’applicazione della normativa in questione sia guidata dalla ponderazione prioritaria dell’interesse (in definitiva sociale) a rispettare il merito sportivo, senza un’applicazione formalistica che rischi di generare, appunto, definitive insolvenze, laddove, come nel caso, la situazione finanziaria appaia ancora riportabile a sostanziale solvibilità (o comunque a una condizione non molto diversa dalla situazione diffusa in cui versano la maggior parte delle società calcistiche) […]”.

In soldoni: prima di escludere un’azienda di un comparto in difficoltà che potrebbe avere ricadute su terzi devi essere sicuro che non sono vizi di forma. Parole e musica dello stesso giudice che aveva accolto la sospensiva del Chievo: i giudici di Palazzo Spada, memori di quanto accaduto al Chievo il cui ricorso pende sempre nel medesimo Palazzo, avranno avuto modo di riflettere bene? Sì perché se passasse quel brano del dispositivo significherebbe sostanzialmente demolire l’intero impianto del sistema delle licenze sportive, almeno quelle attuali.