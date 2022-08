Campobasso, Rizzetta: “Mai stati interessati ad investire sotto la D, ma per amore della città faremo anche questo”

Il socio americano, che possiede l’11% delle quote azionarie, ha fatto chiarezza sulla sua posizione: “Siamo contrari al ricorso al Tar per ottenere l’Interregionale ma, se l’azionista di maggioranza deciderà in questo senso, ci faremmo da parte”

Tra voci e indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime sul futuro del calcio a Campobasso che, giocoforza, dovrà ripartire dal campionato di Eccellenza, il socio americano, Matt Rizzetta, detentore dell’11% delle quote azionarie ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione.

Il rappresentante del North Sixth Group di New York, nel confermare il suo legame con la città, ha garantito il suo impegno in favore dei Lupi pur manifestando perplessità sull’intenzione dell’attuale socio di maggioranza, ovvero Gesuè, di proporre ricorso al Tar al fine di ottenere la serie D sull’esempio della Sambenedettese. Se ciò avvenisse, Rizzetta potrebbe salutare definitivamente il Campobasso.

Di seguito la nota ufficiale: “Nell’ultimo periodo siamo stati in silenzio ad attendere, nonostante le voci che si rincorrevano su di noi, nonostante fossimo contrari al ricorso al Consiglio di Stato abbiamo accettato la decisione della azionista di maggioranza e plenipotenziario del Campobasso; siamo rimasti in silenzio perché nel momento del bisogno ci si deve comportare da squadra evitando di destabilizzare l’ambiente ed aiutando la società, per quanto a noi possibile, che per un breve, brevissimo momento era riuscito a farci sperare di tornare in Lega Pro.

Abbiamo deciso di non partecipare al bando per una nuova matricola perché non era giusto nei confronti dei nostri soci e perché eravamo certi che non sarebbe stato accolto dalla federazione, come infatti accaduto per il Teramo che ha seguito una strada diversa dalla nostra.

Sarebbe facile ora gettare la croce sulla azionista di maggioranza, sulla federazione, sulle regole cambiate o su qualsiasi altra scusa, ma questo non cambierebbe la realtà dei fatti, abbiamo perso la Lega Pro, la serie D ed abbiamo perso un progetto e delle risorse importanti; la cosa che fa più male è la delusione dei tifosi.

Non è mai stato nostro interesse investire al di sotto della serie D, non l’abbiamo mai valutato e non è mai stato nei nostri piani, ma il grande cuore di Campobasso e dei suoi fantastici tifosi e questa terribile ingiustizia che ci è stata riservata dal destino, ci spingono a valutare un impegno anche in questo senso, per amore verso Campobasso ed il Campobasso.

Noi crediamo che i tifosi abbiano sofferto abbastanza quest’estate e che sia tempo di tornare al campo e guardare al futuro con un progetto che possa farci recuperare velocemente quanto perso. Siamo contrari al ricorso al TAR per ottenere la serie D in sovrannumero per gli stessi motivi per cui eravamo contrari al ricorso al Consiglio di Stato, ma se così deciderà l’azionista di maggioranza noi accetteremo ed in silenzio ci faremo da parte rinunciando a qualsiasi progetto su Campobasso. Adesso stiamo valutando tutta la situazione, a breve saprete la nostra decisione”.

Forza Campobasso, North Sixth Group – New York, NY, USA