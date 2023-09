Campobasso, riparte “Sport di tutti-Parchi”: il calendario delle attività

“Sport di Tutti – Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Comune di Campobasso, l’8 settembre 2023 ripartirà con le attività di “Urban Sport Activity e Weekend” a Campobasso.

Nella “Palestra a cielo aperto di Sport e Salute”, nel parco “Alessandro Manzoni” in via Manzoni, Campobasso ha scelto di aderire ad un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici all’aperto dove poter svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

Venerdì 8 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si svolgeranno le attività sportive (ginnastica a corpo libero, ginnastica posturale, senior fitness e ginnastica dolce), promosse ed organizzate dalla ASD Ferentinum Club e dalla ASD Nakayama Fitness Club ASD/SSD, mentre Sabato 9 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, la ASD Polisportiva Chaminade e Emmedue SSD proporranno attività motoria, calcio, calcio a 5, karate e fitness.

Grazie alla preziosa collaborazione del Coordinatore Tecnico di Sport nei Parchi, Siro D’Alessandro, le attività andranno avanti per tutti i week end di settembre secondo il calendario pubblicato tra le news del sito del Comune di Campobasso.