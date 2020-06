Campobasso riparte, la felicità dei bimbi e l’entusiasmo dei cittadini nel riappropriarsi della città

La felicità dei più piccolini nel correre dietro ad un pallone o nell’andare in bici. L’entusiasmo dei più grandi nel riappropriarsi dei luoghi più cari. Per un aperitivo o solo per una passeggiata lungo quelle strade lasciate vuote per mesi a causa del lockdown. Campobasso finalmente riparte ed è una gioia vederla tornare viva. E’ stato un sabato, quello di ieri, “quasi normale” per il capoluogo di regione. Il centro è tornato ad animarsi e anche le attività commerciali hanno visto più “movimento” di clienti. Un segnale importante dopo troppi mesi di confinamento, ansia e tristezza. Regole quasi sempre rispettate, sia in strada, sia nelle attività, sia nei locali. Campobasso segue le regole ma non rinuncia a tornare alla vita.

