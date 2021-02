Campobasso-Rieti, è la sfida della verità. I Lupi cercano la fuga: tanti rientri dal 1′ nell’undici di Cudini

“C’è da pensare ad una gara per volta, senza voltarsi indietro o lasciarsi condizionare dal fitto calendario”. Mirko Cudini, nel post-Giulianova, aveva presentato il ciclo terribile di gare in rapida successione. E a giudicare dalle prime due prestazioni ravvicinate, il messaggio è arrivato forte e chiaro alla squadra. Domani (inizio alle ore 14,30) altra corsa, altra fermata. Al ‘Romagnoli’ arriva il Rieti, una delle avversarie dirette, disturbata da problemi societari ma pur sempre organico blasonato che staziona nelle parti alte della classifica dopo una rimonta significativa, frutto di otto vittorie nelle ultime nove uscite. In palio, inutile nascondersi, c’è qualcosa in più dei tre punti: con una vittoria il Campobasso sposterebbe l’inerzia del campionato in suo favore, allontanando (con una gara in più da recuperare) i laziali in maniera significativa.

Capitolo formazione. Facile prevedere rispetto al turnover di Porto S.Elpidio il rientro dal primo minuto di diversi ‘titolari’, Menna, Bontà ed Esposito su tutti. Dubbi di diversa natura sulle convocazioni di Sforzini e Vitali: se quest’ultimo non dovesse recuperare, spazio per il secondo turno consecutivo a Zammarchi e al naturale inserimento di Piga tra i pali. Prima convocazione per il neo acquisto Ladu, che andrà a dare solidità alle rotazioni di centrocampo.

Dall’altra parte, Rieti concentratissimo e pronto alla sfida che vale un pezzetto di stagione, almeno sul piano psicologico. Mister Campolo ha confermato il buon momento della sua squadra. “Il Campobasso è una squadra forte e organizzata che andrà affrontata al meglio delle nostre possibilità. L’abbiamo preparata bene, andremo in campo per fare una partita importante”. L.L.