Campobasso, provaci ancora! Domani a Catania per tentare il settimo blitz esterno

Etnei reduci da un tris di vittorie ma con tre squalificati e il capocannoniere Moro verso il forfait. Occasione per il Lupo… a caccia di suggestioni

Umiltà sì, senza tuttavia porre limiti alla provvidenza. Il successo con il Messina ha dato tranquillità all’ambiente Campobasso, pronto a tuffarsi nella serie di partite (ben 6) fino ad inizio aprile, che avvicineranno la chiusura di una stagione non priva di soddisfazioni e con in dote una salvezza sempre più vicina.

Giocare con la mente più libera è un vantaggio non da poco, a partire da domani sera (ore 21) sul campo del Catania. Gli Etnei viaggiano forte: tre successi nelle ultime tre. Ma devono fare i conti con assenze pesanti, sopratutto in attacco, tra squalifiche (ben tre, tra i quali Sipos) e il quasi certo forfait del capocannoniere del campionato Moro, che non si è allenato dopo la positività al Covid dei giorni scorsi. Fattori questi che devono ingolosire un Campobasso capace di sei successi in esterna e spesso a suo agio quando c’è da giocare senza l’assillo dei tre punti….

Questione di prospettive. Lo dicono i numeri. A quota 36, e con due gare (una e mezza ndr) ancora da recuperare, il Lupo sarebbe potenzialmente in grado di raggiungere quota 42, che ad oggi significherebbe addirittura spingersi in zona playoff. Quasi per gioco, e senza aspettative, in caso di risultato positivo al “Massimino”, potrebbe anche cambiare in corsa l’obiettivo. Una piacevole sorpresa, quasi uno schiaffo morale alle tante (troppe) critiche piovute nel corso della stagione.

Per la trasferta in terra siciliana Cudini – che torna in panchina – non sembra intenzionato a stravolgere la formazione iniziale. Emmausso dovrebbe tornare con il Latina, gli ex di turno Rossetti e Liguori sono chiamati a guidare ancora l’attacco. Al loro fianco, uno tra Di Francesco e Merkaj, rimasti a riposo con il Messina. le.lo.