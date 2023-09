Campobasso, pronto a costituirsi il comitato Cura e Decoro del Cimitero

Con una lettera a firma del promotore dell’iniziativa, Augusto Bernardi, si invitano il sindaco, i consiglieri comunali e i frequentatori del luogo sacro all’incontro del prossimo 15 ottobre nel piazzale antistante: «Vogliamo soluzioni per rendere l’area decorosa e fruibile onorando con dignità i cari defunti»

Si riunirà e si costituirà ufficialmente domenica prossima, 15 ottobre, alle 10 nel piazzale antistante il cimitero, il Comitato civico provvisorio per la Cura e il Decoro del Cimitero di Campobasso. È quanto annunciato in una lettera, indirizzata alla sindaca facente funzioni, Paola Felice e, per conoscenza al presidente dell’assise civica, Antonio Guglielmi, e a tutti i consiglieri comunali a firma dell’ex segretario regionale della Cisl ed ex consigliere regionale, Augusto Bernardi, che si è reso promotore dell’iniziativa.

I punti all’ordine del giorno, con l’invito a partecipare rivolto ai rappresentanti istituzionali e a tutti i frequentatori del luogo sacro, saranno i seguenti: relazione sullo stato di degrado del cimitero; dibattito; proposte di soluzione ed elezione degli organi di rappresentanza del comitato. «Vergogna denunciata ai Vigili Urbani, ai Vigili del Fuoco per il pericolo di incendio – si legge in un brano della lettera – riguardante un’area di notevole superficie di circa 500 metri quadrati occupata e recintata da moltissimi mesi per il deposito di una gru e altri attrezzi da cantiere. Persone anziane trattate peggio delle bestie che non hanno nessun diritto di sapere, di conoscere, obbligate a girovagare per il cimitero tra cancelli e porte chiuse incanalate da sentieri circondati da rete elettrosaldata senza riuscire ad individuare la strada da seguire».

Per questi motivi, «un nutrito gruppo di frequentatori del cimitero ha deciso di dar vita ad un comitato che rappresenti le problematiche e prospetti le soluzioni con l’obiettivo di rendere decoroso e fruibile un luogo sacro dove – si conclude nella lettera – parenti e amici si possono recare e con altrettanta dignità onorare la memoria dei cari defunti».