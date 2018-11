Campobasso, profumo di Natale: mega albero in piazza Municipio (FOTO)

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Il 2 dicembre l’accensione delle luminarie a Campobasso darà il via alla parentesi natalizia del capoluogo di regione. Un appuntamento anticipato per via dell’uscita straordinaria dei Misteri in occasione dei trecento anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno. Da questa mattina sono già in corso le installazioni delle luminarie in città ed in Piazza Municipio, luogo scelto anche per l’albero di Natale alto ben 18 metri. Quest’anno, solo per le luminarie, il Comune di Campobasso ha messo in ballo quasi 120mila euro tramite bando pubblico vinto da un’azienda di fuori regione. Palazzo San Giorgio sta progettando anche il cartellone natalizio. La città si prepara a vivere le settimane di dicembre tra luci ed eventi.