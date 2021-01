Campobasso, primo colpo di mercato: ecco il centrocampista Ladu

Il Campobasso piazza il primo colpo sul mercato assicurandosi il centrocampista classe ’95 Pietro Ladu, in uscita dalla Torres dopo una manciata di mesi. Giocatore esperto della categoria (in passato anche capitano del Lanusei per cinque anni) che farà sicuramente comodo a mister Cudini con le sue oltre 200 partite in quarta serie. Con la formazione sarda, in particolare, le cose migliori della carriera: 140 presenze e 22 gol, oltre ad un legame con la piazza significativo.

Buona costruzione di gioco, utilissimo sui calci piazzati, piede educato e un buon bottino di reti il biglietto da visita con il quale si presenta ai rossoblù. Ha vinto il ballottaggio con Lo Sicco, ex Matelica, accostato negli ultimi giorni alle sorti del Lupo. Nei prossimi minuti è atteso il comunicato ufficiale da parte del Campobasso.