Campobasso, presentato il ricorso. Ma la Covisoc non può smentire se stessa

Dopodomani, venerdì 8 luglio, si pronuncerà il Consiglio Federale che potrebbe confermare l’esclusione dalla Lega Pro. Ma ci sarebbe un problema interpretativo: per la Commissione il versamento di tasse e contributi poteva essere dilazionato in 4 rate, mentre per l’Agenzia delle Entrate in 12

La faccenda è grave e anche seria. Tutti tacciono, ufficialmente, nel giorno in cui – oggi, mercoledì 6 luglio, termine ultimo – il Campobasso ha presentato il ricorso alla Covisoc contro la bocciatura dell’iscrizione alla prossima Lega Pro. La commissione di vigilanza della Figc girerà un parere motivato al Consiglio Federale che si pronuncerà dopodomani, venerdì 9 luglio. Ma è evidente che, per non smentire se stessa, la Covisoc potrebbe respingere il ricorso. L’eventuale successivo step sarà al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni – Sezione speciale per i Campionati Professionistici.

A microfoni spenti e a taccuini chiusi, però, gli input arrivano: basta confrontare quanto accaduto ieri con le esperienze delle ultime due-tre estati di Chievo e Novara, tanto per fare due esempi e per il Campobasso, fresco bocciate dalla Covisoc, si riducono i margini di speranza. E in città il verdetto ha scatenato la reazione sui social da parte dei tifosi che si sentono traditi e delusi mentre già gli abbonamenti sono a quota 700.

Il motivo del contendere sarebbe i 60mila euro relativi all’Iva di anni passati che la società avrebbe versato rateizzandoli, possibilità pare concessa in tempo di pandemia, all’Agenzia delle entrate. Ma ci sarebbe problema interpretativo. Per la Covisoc i contributi e altre tasse potevano essere dilazionate in quattro rate. L’Agenzia delle Entrate ha permesso un dilazionamento in 12 rate. Non producendo, al di là di qualche anomalia formale di versamento, alcuna situazione debitoria e di liquidità e di pagamenti tesserati nella pratica dell’iscrizione, il Campobasso conta di essere riammesso.

Dunque, ol tanto temuto indice di liquidità, introdotto dall’ultimo Consiglio Federale per risanare il calcio italiano, non ha mietuto vittime: è stato fatale solo al Teramo, unico club a non rispettarlo, mentre il Campobasso pare essersi complicato la vita da solo per una svista che potrebbe pagare a caro prezzo. Nonostante l’ottimismo in casa rossoblù, appaiono marginali le speranze di sfangarla seguendo la tortuosa via dei ricorsi, il cui punto di approdo coincide quasi sempre con quello di partenza. Almeno questo è ciò che ci racconta la storia recente.