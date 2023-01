Campobasso, prende forma il nuovo pattinodromo di contrada Selva Piana: inaugurazione in primavera

La conferma dall’assessore allo Sport, Luca Praitano: “Rispettati i tempi stabiliti dal cronoprogramma. Manca solo la posa in opera di due strati di resina speciale per la pavimentazione che possono essere applicati solo con temperature più miti”

Prende sempre più forma il nuovo pattinodromo di contrada Selva Piana a Campobasso – costruito all’inizio degli anni 2000, ma non più utilizzato dopo pochi mesi dall’apertura – che dovrebbe essere inaugurato all’inizio della prossima primavera. La conferma è arrivata direttamente dall’assessore comunale allo Sport, Luca Praitano: “I tempi stabiliti dal cronoprogramma sono stati perfettamente rispettati dall’impresa esecutrice. Manca soltanto la posa in opera di due strati di resina speciale per la pavimentazione – ha precisato – che possono essere essere applicati soltanto con determinate temperature che non sono quelle della stagione invernale. Con tutta probabilità, a marzo prossimo, ultimati questi lavori, la struttura potrà essere fruibile”.

Lo scorso 4 luglio, infatti, l’amministrazione comunale – con la determina numero 2253 – ha affidato “in concessione gratuita alla Società Dimensione S.r.l. di Campobasso (che fa capo all’imprenditore Roberto Padulo, previa effettuazione degli interventi di riqualificazione secondo il cronoprogramma proposto senza cambiarne la destinazione d’uso prevalente, ovvero pattinaggio ed altri sport rotellistici) la suddetta struttura, per la durata di nove anni, con opzione di rinnovo per altri nove anni”.

Il costo degli interventi – senza oneri per il Comune, come si precisa nella stessa determina – sfiora i 170mila euro. L’impianto, recintato con rete metallica e dotato di impianto di illuminazione su pali, comprende anche la tribuna, un punto ristoro e due fabbricati: uno ad uso spogliatoio e servizi igienici, l’altro ad uso infermeria, servizi igienici ed ulteriore spogliatoio.

Tutto considerato, si tratta di un progetto più ad ampio respiro che punta a rivitalizzare ulteriormente un polo sportivo che già comprende la Magnolia Arena per il basket nella Cittadella dell’Economia, lo stadio con manto erboso naturale e i due antistadi di calcio (“Rauso – Toti” o “Acli” e “Selva Piana”) con manto in erba sintetica, attraverso il rilancio degli sport rotellistici partendo da quelli tradizionali quali pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey pista, hockey inline, skiroll e arrivando a quelli di ultima generazione come il freestyle skating, lo skateboarding, il downhill , l’Inline Alpine e il roller Derby e l’organizzazione di eventi di richiamo a livello regionale, nazionale ed internazionale. (adimo)