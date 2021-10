Campobasso-Picerno, l’occasione per spiccare il volo. I Lupi cercano rendimento casalingo

Nel formidabile approccio alla terza serie, stona maledettamente un solo riscontro. Quei tre punti, pochini, messi insieme in quattro uscite casalinghe, frutto di un solo successo (Paganese) e tre ko (Taranto, Fidelis Andria, Bari), che mal si accostano ad un rendimento esterno fin qui magistrale, addirittura il secondo dell’interno girone. C’è da sistemare un dettaglio, dunque, nella logica del miglioramento più schematico.

L’insidia Picerno. A Selva piana (domani, calcio d’inizio ore 14,30) arriva una formazione per certi versi oscura, di difficile lettura. Viaggia a pari passo con i Lupi a quota 14 e, sempre a specchio, presenta il “4-2-4” nel borsino delle vittorie, pareggi e sconfitte. Tuttavia, realizza di meno e subisce di meno, mostrando un certo pragmatismo appartenente alle squadre scorbutiche e ben messe in campo. La truppa rossoblù dovrà tenere ben dritte le antenne, considerando anche l’ottimo momento dell’Az lucana, reduce da due vittorie consecutive, equamente distribuite tra casa e trasferta. L’ultima “vittima” della “Leonessa” è stata il Monterosi, una delle più in forma dell’ultimo scorcio di stagione.

Due defezioni per Cudini. Sarà un Campobasso che verosimilmente ritroverà la difesa a 4 (torna Fabriani?), ma che dovrà fare a meno di due pedine fin qui importanti nello scacchiere iniziale. Non ci saranno infatti lo squalificato Bontà e l’infortunato Di Francesco, in gol a Torre del Greco prima della sostituzione per infortunio. Sulla carta, Giunta è l’indiziato principale per la mediana; davanti, al fianco di bomber Rossetti, dovrebbero agire Liguori e Vitali, entrambi in ottima salute ed entrambi in gol nell’ultima vittoria infrasettimanale. Contro il Picerno, non è da sottovalutare l’alleato pubblico, chiamato a dare la spinta decisiva in un momento che può lasciar intravedere prospettive di classifica forse inattese. Non ci saranno le 5mila presenze viste con il Bari, ma l’ottimo momento della squadra promette riscontri altrettanto interessanti sugli spalti. le.lo.

PROGRAMMA 11^GIORNATA. Avellino-Paganese; Campobasso Az Picerno; Catanzaro-Monopoli; Fidelis Andria-Turris; Foggia-Taranto; Juve Stabia-Messina; Monterosi-Catania; Potenza-Latina; Vibonese-Palermo; Virtus Francavilla-Bari