Campobasso piange Michele Giambetta, il 31enne morto in un incidente sulla Telesina

La salma del giovane è all’obitorio del San Pio di Benevento dove nelle prossime ore con probabilità sarà svolto l’esame autoptico. Lo schianto giovedì sera in territorio di Paupisi

La notizia è iniziata a circolare in mattinata a Campobasso, la sua città Natale. La città dove Michele Giambetta (Mikeleconlakappa come ci teneva ad evidenziare su facebook), il 31enne deceduto in un pauroso incidente giovedì pomeriggio sulla Telesina, all’altezza dello svincolo per Paupisi, comune del beneventano.

Il ragazzo, al volante della Volkswagen Polo, pare stesse rientrando in Molise quando è rimasto coinvolto in uno schianto terribile. Nulla da fare per lui, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

La salma di Michele si trova all’obitorio del San Pio di Benevento, in attesa che il magistrato decida se disporre l’autopsia, esame che molto probabilmente si svolgerà nelle prossime ore.

Due le auto coinvolte nell’incidente, una Volkswagen e una Fiat Panda. Nello schianto un’altra persona è rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale beneventano. Si tratta di un uomo classe ’66 di Benevento alla guida dell’utilitaria di casa Fiat.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme hanno estratto il 31enne dalla carcassa dell’auto per consentire ai sanitari del 118 il trasporto della vittima in ospedale. Purtroppo il cuore di Michele ha smesso di battere poco dopo al San Pio, nonostante il tentativo dei medici di tenerlo in vita.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico fino alle 21 di giovedì per consentire ai carabinieri di Paupisi, competenti per territorio, di effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, l’ennesimo incidente mortale su una strada a scorrimento veloce che da decenni attende il raddoppio.

Solo qualche settimana fa, i sindaci, gli amministratori e la Cgil si erano mobilitati per chiedere tempi certi per l’avvio del primo lotto per il raddoppio che interesserà proprio il territorio di Benevento e quindi anche quei tratti teatri di tragedie.

Foto Michele: pagina facebook

Foto incidente: Anteprima24.it