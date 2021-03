Campobasso piange la scomparsa di un noto vigile urbano

Polizia Municipale in lutto a Campobasso per la scomparsa del 67enne Lucio Vitale, vigile urbano in congeno da 4 anni, molto noto nel capoluogo. Stavolta il virus non c’entra perché l’uomo si è arreso ad un brutto male che lo affliggeva da tempo. Apprezzato fra i colleghi e benvoluto a Campobasso, Lucio Vitale lascia la moglie e due figli, le esequie si svolgeranno in forma privata presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano. Solo pochi giorni fa il Corpo della Polizia Municipale di Campobasso aveva perso un altro suo storico appartenente. Giuseppe Barone, 71 anni, anch’egli molto conosciuto in città, è stato sconfitto dal Covid.