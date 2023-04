Campobasso piange Alessandro, campione nello sport e nella vita

Un campione nello sport e nella vita. Campobasso è scossa dalla prematura scomparsa di Alessandro Izzi, 48 anni, molto conosciuto, apprezzato e ben voluto in città. Un atleta di spessore, istruttore e capitano della squadra master di nuoto presso l’M2. Proprio il nuoto è stata la sua grande più grande passione, sport praticato ad alti livelli sin dall’infanzia, a cui ha dedicato gran parte della sua vita. Ma la sua più grande qualità era la bontà d’animo.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore nel ricordo di Alessandro. Ad iniziare dall’M2, sua società di appartenenza. «Un amico è per sempre e tu vivrai per sempre nei nostri cuori. Sarà il tuo ricordo a darci la forza di andare avanti! Ciao Ale. Lo staff M2, in questo giorno così triste, si unisce al dolore della famiglia di Ale, della cara Adriana, dei suoi piccoli, di Massimiliano e Veronica e della mamma e del papà.

Sei e resterai sempre il nostro unico e speciale capitano».

A commentare la prematura scomparsa di Alessandro, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, anche lui appassionato di nuoto: «La bontà fatta persona».

«L’unica consolazione in questo immenso dolore – si legge ancora – è sapere che continuerai a vegliare la tua bellissima famiglia dall’alto dei cieli, sarai al fianco dei tuoi figli e tua moglie sempre. Sei stato una bravissima persona, un ottimo marito, un grande papà».

Lascia la moglie e i due figli e una profonda tristezza in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le sue doti umane.

A familiari e amici la vicinanza e le più sentite condoglianze da parte della redazione de Il quotidiano del Molise.