Campobasso, paura in via Insorti d’Ungheria: due cassonetti prendono fuoco improvvisamente

Due cassonetti hanno improvvisamente preso fuoco in via Insorti d’Ungheria, a Campobasso, proprio di fronte all’hotel San Giorgio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco per domare le fiamme che stavano diventando altissime e hanno divorato uno striscione pubblicitario appeso al cancello che delimita l’attività commerciale vicino cui erano ubicati i cassonetti. Secondo quanto appreso, non si registrano danni a persone considerato che, al momento del divampare delle fiamme, nessuno si è trovato a passare sul marciapiede.