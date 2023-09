Campobasso, mister Mosconi: «Partita sporca, non era facile vincere qui, noi bravi a sbloccarla»

Nella giornata di ieri, domenica 17 settembre è andata in scena la seconda giornata di campionato di serie D, girone F. Il Campobasso si conferma una delle principali forze del girone mettendo a referto la seconda vittoria in altrettante partite disputate, stavolta ai danni dell’ FC Matese. La partita è terminata con un secco 0-3 in favore dei rossoblù che confermano il loro positivo stato di forma.

Mister Mosconi ha espresso le sue considerazioni partendo dall’analisi della partita:

«Partita sporca nel primo tempo, ma saranno tutte così, noi bravi a sbloccarla e chiuderla in pochi minuti nella ripresa. Non era facile vincere qui. Le partite si decideranno spesso negli ultimi venti minuti e noi dovremo saper gestire le situazioni».

Voltare pagina e continuare su questa linea d’onda sono gli obiettivi del mister del Campobasso che nella prossima giornata, in programma domenica 24 settembre affronterà l’Ateltico Ascoli, tredicesimo in classifica in una trasferta da non sottovalutare.

«Non dobbiamo guardare la classifica, bisogna restare umili e dare qualcosa a questa piazza. Ora dobbiamo pensare alla prossima contro l’Atletico Ascoli e farci trovare pronti».

Il pubblico rossoblù si è rivelato, come al solito, l’arma in più per queste prime giornate di campionato dimostrando forte attaccamento alla piazza. «Giochiamo con un uomo in più», queste le parole di mister Mosconi sulla tifoseria campobassana, non nascondendo il suo entusiasmo nei confronti di quest’ultima.

Per il Campobasso nota positiva Abonckelet, prestazione di rilievo e goal al debutto da titolare per il numero 18 rossoblù. «Sono contento per il primo goal, la partita era chiusa, ma siamo stati bravi a venirne fuori. Siamo tutti titolari, abbiamo molta qualità».

E’ tornato in campo Nonni, uno dei leader della squadra del capoluogo, dopo la squalifica della precedente giornata. Prima presenza stagionale per il difensore del Campobasso che ha confermato il buono stato di forma della squadra: «Bravi tutti, siamo un gruppo unito e stiamo bene tutti. Domenica prossima sarà una partita difficile, siamo tutti importanti ed abbiamo bisogno di tutti».

Nella prossima giornata il Campobasso sarà ospite dell’Atletico Ascoli in un’altra trasferta insidiosa. Le altre molisane, Termoli e Vastogirardi, affronteranno rispettivamente di Tivoli Calcio1919 e Fossombrone1949.

Il calendario della terza giornata di serie D, girone F.