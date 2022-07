Campobasso, Parigi si accasa all’Arzignano e Don Bolsius segue Cudini alla Fidelis Andria

In attesa del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni sull’iscrizione dei Lupi alla prossima Lega Pro, si sono concretizzate due operazioni di mercato in uscita

In attesa del pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso del Campobasso contro l’esclusione dal prossimo campionato di Lega Pro decretata dalla Covisoc e confermata dall’Assemblea Federale della Figc, si registrano due operazioni in uscita sul mercato. L’attaccante Giacomo Parigi è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo. Il classe ’96, originario di Arezzo, ha firmato un contratto biennale dopo essere rientrato dal prestito al Picierno, il quale non ha esercitato il diritto di riscatto pattuito con il Campobasso lo scorso gennaio. L’esterno offensivo sinistro classe 1998, l’olandese Don Bolsius, ha seguito l’ex tecnico Cudini accasandosi alla Fidelis Andria.

Intanto, secondo quanto appreso, sarà questa la composizione del Collegio di Garazia del Coni che, tra il 18 e il 20 luglio, si pronuncerà sul ricorso dei Lupi per l’iscrizione alla prossima Lega Pro: presidente Raffaele Squitieri; Giacomo Aiello, Franco Anelli, Ferruccio Auletta, Barbara Marchetti, Franco Massi, Giancarlo Carmelo Pezzuto, Margherita Maria Ramajoli e Stefano Varone gli altri componenti. In caso di rigetto dell’istanza, il Campobasso potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria, ovvero al Tar del Lazio.