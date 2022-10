Campobasso, “Ottobre in Città” con incontri, mostre e spettacoli: gli eventi della settimana

Anche con l’arrivo dell’autunno, continua l’attività programmazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso che propone con Ottobre in Città, un ricco calendario mensile di eventi ed incontri.

Giovedì 6 ottobre, presso la Palestra di Via Milano a Campobasso, il laboratorio di danze rom, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Saranno, invece, ben due gli appuntamenti in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre. Infatti, in quella giornata, per il ciclo di incontri del Mercoledì della Prevenzione, a cura dell’Associazione “La Rete”, alle ore 18.00 al Circolo Sannitico, ci sarà il Seminario “Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile, mammella e cervice uterina” con relatrice la dott.ssa Giovanna Picciano. Alle 18.30 sempre di mercoledì 5 ottobre, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso si terrà, invece, la presentazione del libro “Cuore di donna” di Carla Maria Russo, a cura della Libreria Giunti al Punto di Campobasso.

Venerdì 7 ottobre, alle 18, al Circolo Sannitico, è in programma la Conferenza “Interartes, dialoghi tra pittura e poesia” a cura di Gianni Spallone. Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre, alle ore 17.00, al Circolo Sannitico, presentazione del libro “Tra il cielo e il mare” di Giuseppe Zio, a cura del Centro Studi Molisano. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 10.00, ci sarà la manifestazione Tutti matti per il riso a cura dell’Associazione Progetto Itaca Molise. Diversi altri sono però gli appuntamenti in programma per domenica 9 ottobre, inseriti nel calendario di Ottobre in Città. Ci sarà, infatti, la Giornata Nazionale Famiglie al Museo, a cura del Sistema Museale Museunimol – Università degli Studi del Molise; la Giornata Nazionale del Camminare con partenza da Palazzo San Giorgio – ore 10.00 e l’iniziativa Nonno Ascoltami! Giunta alla XIII edizione, a cura di Udito Italia Onlus, in Piazza Vittorio Emanuele II, alle 10.