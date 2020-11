Campobasso orfana della Su&Giù: rituale spezzato dopo 47 anni

L’attesa, la preparazione, i palloncini, la gioia di grandi e piccini. La speranza del sole. E infine la corsa.

Il rituale spezzato. Come per il Venerdì Santo. Come per i Misteri. Quest’anno orribile priverà Campobasso di un altro suo punto di riferimento, di un’altra tradizione. Che per i campobassani vale tanto. La consueta domenica di metà novembre sarà orfana di suoni e colori. Di sapori, gioia e condivisione. Di quel grande esperimento sociale che è la Su&Giù. Domani, domenica 15 novembre, si sarebbe dovuta correre la 47^ edizione. Che, ovviamente, non ci sarà. Per la prima volta dal 1974 le vie del capoluogo di regione, i vicoli stretti e profumati del centro storico, non vedranno passare la fiumana festante. E nulla avrebbe riconciliato di più con la vita, in questo tragico momento, come la corsa più amata dai campobassani. Ne avrebbero avuto bisogno grandi e piccini, ne avremmo avuto bisogno tutti. Non ci sarà. Anche la domenica di metà novembre non sarà uguale alle altre degli anni scorsi, come nulla lo è stato in questo 2020. E anche la giornata di domani sarà consegnata alla storia, per un’assenza. Come le tante mancanze di quest’anno.

Chissà cosa avrebbe disegnato il maestro Fratianni per rappresentare questi giorni bui. E chissà cos’avrebbe detto Nicola Palladino. Noi un’idea ce l’abbiamo: colori e poesia per sconfiggere il male di questi giorni.

Appuntamento rimandato, si spera, ad una domenica di metà novembre del 2021. mdi