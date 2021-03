Campobasso, operazione allungo nonostante gli infortuni. E il Matese lancia la sfida: “Pronti alla battaglia, a viso aperto”

Incassati nove punti nelle ultime tre uscite interne, per il Campobasso è arrivato il momento di dare continuità anche ai risultati in trasferta. L’occasione è di quelle propizie: complice il rinvio del match del Notaresco, i Lupi possono lanciarsi all’inseguimento di un successo che metterebbe pressione alla più immediata inseguitrice, con un +7 a rendere ariosa la classifica a ridosso dell’ultima porzione di campionato. Dinamiche ben note nello spogliatoio rossoblù, che ben sta fronteggiando la mutazione del proprio campionato, dapprima fatto di gol e spettacolo, e successivamente sostituito dal pragmatismo, da quella capacità di portare a casa le vittorie di misura apprezzata dal tecnico. Sullo sfondo, c’è da fare i conti con qualche infortunio di troppo…

Vitali in ripresa, torna Bontà. Scelte quasi fatte per Cudini, complici soluzioni obbligate e qualche infortunio di troppo. Non dovrebbe farcela Fabriani sulla corsia di destra, dentro ancora Martino. In prima linea, fondamentale il recupero di Vitali che, pur non al meglio, in settimana si è allenato con maggiore continuità dando la possibilità al tecnico di poter optare per il centrocampo senior formato da Bontà (che rientra dalla squalifica), Ladu e Candellori. Assenti annunciati Brenci e Tenkorang. L’ultimo collaudato ballottaggio, nel reparto completato dall’intoccabile Esposito, è per la casacca numero nove: se la giocano Rossetti e Cogliati, con il primo favorito dopo gli exploit delle ultime settimane.

Matese sbarazzino e reduce da dieci risultati utili. Una squadra in salute, non c’è che dire. La matricola Matese, dopo un inizio sofferente, ha dimostrato ampiamente di essersi calata bene nella realtà del girone F. L’ultimo pari di Recanati, da 0-2 a 2-2 ha certificato ancora il grande carattere del sodalizio del presidente Rega, che dopo dieci risultati utili e un Galesio minaccia costante per le difese avversarie, sogna anche l’aggancio alla zona playoff, che attualmente premia il Vastogirardi, domani di scena nel derby con l’Agnonese. Chiare e dirette le parole del patron alla vigilia, che mal digerì lo 0-4 dell’andata. “Qualunque cosa ci troveremo di fronte – ha scritto – sarà comunque fatta di carne ed ossa. Prepararsi alla battaglia. A viso aperto, senza pensieri, senza paura. Fino alla fine”. le.l.