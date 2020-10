“Campobasso non ci sta”, i gestori di attività scendono in piazza: molte attività non riapriranno

Per una attività di ristorazione chiudere alle 18, di fatto, equivale a non aprire. Senza considerare tutte quelle altre (palestre, campi da calcetto, sale scommesse etc) che invece le saracinesche le hanno già abbassate dallo scorso fine settimana. Gli ultimi provvedimenti del Governo Conte, adottati su scala nazionale e non tenendo conto della diversità presente nelle regioni italiane, sono alla base della protesta organizzata questa mattina, giovedì 29 ottobre, a Campobasso. Commercianti, lavoratori, partite iva e gestori di attività in genere si sono ritrovati dinanzi alla Prefettura per manifestare il proprio disagio. Ai nostri microfoni abbiamo raccolto gli sfoghi di alcuni di loro come Sandonnini Raffaele che ha una palestra di karate, Damiano Paparella, ristoratore.

Le immagini Indietro 1 di 12 Avanti