Campobasso, non c’è solo la qualità. Cudini: “C’erano incognite, ma i ragazzi si sono superati”

“C’erano tante incognite, in primis riguardanti l’aspetto fisico, ma i ragazzi si sono superati”. E’ un Mirko Cudini pienamente soddisfatto quello che si presenta in sala stampa subito dopo il 4-1 al Notaresco, che ha riconsegnato vetta e certezze ad un Campobasso convincente. Se sul piano tecnico non vi sono mai stati dubbi sul valore dei rossoblù, assai sorprendente in positivo è sembrato il ritmo tenuto dalla squadra. Dopo cinquanta giorni di stop da gare ufficiali, si temeva un calo che non è arrivato.

Al contrario, proprio i Lupi hanno schiantato l’avversario alla distanza, crescendo con il passare dei minuti e dimostrando consistenza da big anche in dieci contro dieci. Il centrocampo ha mantenuto intensità, la catena di sinistra formata da Esposito e Vanzan è stata letteralmente devastante soprattutto nella ripresa. Davanti, un Cogliati “alla Montella” con quattro gol in un solo match ha fatto il resto. “Ai ragazzi faccio un grande applauso – ha spiegato il tecnico – davanti avevamo una squadra molto fisica che non ha mai mollato la presa. C’era tanta voglia di ricominciare e si è visto. Questa squadra ha voglia di fare, mi lascia pienamente soddisfatto. Unico piccolo neo: l’espulsione di Vitali, un peccato”.

Riconquistata la vetta, e messo nel mirino un calendario che proporrà diverse insidie fino alla sosta natalizia, il tecnico rossoblù sembra concentrato soltanto sul rendimento della sua squadra e sulla continuità. Tradotto: continuando a vincere non ci sarà bisogno di preoccuparsi delle avversarie. “Vero che dovevamo riprenderci la vetta – precisa Cudini – ma unicamente pensando al nostro percorso. Volevamo prima di tutto tornare a vincere e sono molto contento. Quello che dirà il campionato non lo so, intanto posso dire che i ragazzi stanno facendo un grande lavoro e hanno l’intenzione di continuare così”. Le.Lo.