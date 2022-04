Campobasso, nell’atrio di Palazzo San Giorgio in mostra le opere del contest “Molistantanee”

Da ieri, lunedì 11 aprile, e fino al 20 dello stesso mese, nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso, saranno esposte, con il patrocinio del Comune di Campobasso, alcune delle opere che hanno partecipato al primo contest fotografico intitolato “Molistantanee”, pensato per valorizzare il territorio, le attività e le tradizioni della regione attraverso la creatività. L’esposizione sarà visitabile liberamente da tutti, ogni giorno dall’11 al 20 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 19.00, festivi esclusi.

Il contest che è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Molis prevede cinque premi per le categorie a tema, il premio “Migliore Autore” e il premio “Molisocial” che verranno consegnati ai vincitori nella serata di premiazione che si terrà al Circolo Sannitico di Campobasso, giovedì 21 aprile, alle ore 19.

I premi verranno assegnati sulla base dei punti che ciascun partecipante ha ottenuto facendo una somma del punteggio a questi assegnato da una apposita giuria, quest’anno composta da Mino Pasqualone, Giada de Santis, Paolo Cardone e dall’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice.

Le cinque categorie previste dal contest sono: “Città grigio – verde”, “Prima che nell’oscurità svanisca la blue hour”, “Lo sguardo dei vicini”, “La dualità dell’arrivederci”, “Molise che vai, tradizioni che trovi”.

Oltre alle categorie sopracitate, tutte le fotografie concorreranno per l’assegnazione del premio “Molisocial” e per il premio “Migliore autore”. Il contest è stato pensato per dare la possibilità ai fotografi molisani di raccontare la loro regione in modo innovativo e originale, potendo presentare differenti categorie di soggetto in ottica sociale, culturale e naturalistica, in linea con i principi dell’Associazione che lo ha organizzato.