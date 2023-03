Campobasso nella top ten delle città meno care d’Italia: è al 5° posto

L’Istat ha resi noti oggi i dati dell’inflazione di febbraio dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città meno care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla top ten delle città meno rincarate d’Italia, Potenza dove l’inflazione pari a +6,5% si traduce nella minor spesa aggiuntiva, equivalente, in media, a 1284 euro su base annua, che sale a 1398 euro per una famiglia di 3 persone. Al secondo posto Reggio Calabria, dove il rialzo dei prezzi del 7,9% determina un incremento di spesa annuo pari a 1475 euro per una famiglia tipo, +1803 euro per una famiglia di 3 componenti. Sul gradino più basso del podio delle città più risparmiose,Catanzaro che con +8% ha una spesa supplementare pari a 1494 euro annui per una famiglia media, ma che arriva a 1826 euro per una da tre.

Al quarto posto Ancona (+7,8%, +1837 euro), poi Campobasso (+8,6%, +1925 euro), al 6° posto Bari (+9,5%, +1997 euro), poi Napoli (+8,6%, +2016 euro), Cagliari (+9,7%, +2189 euro) e Aosta (+7,4%, pari a 2649 euro). Chiude la top ten delle virtuose Parma (+7,6%, +2314 euro).

Tabella n. 1: Classifica delle città meno care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine crescente di spesa per famiglia di 3 persone)

N Città Rincaro annuo per famiglia media(in euro) Rincaro annuo per famiglia di 3 persone (in euro) Inflazioneannua di febbraio 1 Potenza 1284 1398 6,5 2 Reggio Calabria 1475 1803 7,9 3 Catanzaro 1494 1826 8 4 Ancona 1551 1837 7,8 5 Campobasso 1575 1925 8,6 6 Bari 1649 1997 9,5 7 Napoli 1740 2016 8,6 8 Cagliari 1822 2189 9,7 9 Aosta 1832 2649 7,4 10 Parma 1837 2314 7,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat