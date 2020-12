Campobasso nella tana dell’insidioso Castelnuovo Vomano: scocca l’ora di Zammarchi?

Archiviata la pratica Notaresco che ha confermato il percorso netto casalingo, per il Campobasso è in arrivo l’ultima trasferta dell’anno contro un avversario da prendere con le pinze per entusiasmo e ruolino di marcia in campionato. Il Castelnuovo Vomano, che annovera tra le sue fila l’ex portiere rossoblù Natale, può essere definito senza ombra di dubbio sorpresa di inizio stagione: viaggia ad un solo punto di distanza dai Lupi (con una partita in più disputata) frutto di 5 vittorie e 2 sconfitte. Non ha mai pareggiato e gioca sbarazzino in casa così come in trasferta.

Ostacolo insidioso per un Campobasso che non ha nessuna intenzione di farsi distrarre dall’ondata di entusiasmo giunta dopo il roboante successo di domenica scorsa. C’è da insistere e gestire le forze, attingendo a tutte le risorse presenti in organico. Senza Vitali – squalificato per tre turni dopo l’espulsione di sei giorni fa – Cudini (appiedato anch’egli per un turno) sta pensando a delle rotazioni senza stravolgere un undici fin qui collaudato. Potrebbe tornare dal 1′ Zammarchi, il cui impiego garantirebbe continuità e qualità ad un reparto che gode già di ottima salute.

Non sono esclusi avvicendamenti ulteriori negli altri reparti, considerato il nuovo impegno in programma mercoledì 23, quando al Romagnoli giungerà il Vastogirardi. Cudini non vuole prendersi rischi e lo ha ricordato: dopo il lungo stop, la priorità è gestire le forze. Tenkorang, Martino, Capuozzo e Sforzini restano le primissime alternative cui starebbe pensando il tecnico per consentire ad alcuni big di tirare il fiato. Dal 1′ o a gara in corso, contro la matricola terribile teramana, possono tornare utili tutti gli effettivi. le.lo.