Campobasso, mozione per aderire al manifesto della “comunicazione non ostile” (VIDEO)

Giovedì 8 ottobre 2020 i consiglieri comunali di Campobasso del Partito Democratico (Chierchia, Salvatore, Battista e Trivisonno) hanno illustrato la proposta di far aderire la Città di Campobasso al Manifesto della Comunicazione non Ostile. Il manifesto è una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. Il Manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità condivisa Vuole favorire comportamenti rispettosi e civili e vuole che la Rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti.