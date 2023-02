Campobasso, monotematico sulla sanità: «No allo scontro tra pubblico e privato, va tutelato il diritto alla salute»

Nella seduta a Palazzo San Giorgio sono intervenuti i rappresentanti delle strutture private, del Comitato per la Difesa della Radioterapia e della Consulta per i servizi socio-sanitari, i quali hanno presentato un documento, così come la maggioranza M5S su cui ci sarà il voto dell’Aula

Derogare dai limiti imposti dalla legge Balduzzi in modo da ripristinare i servizi ospedalieri e territoriali che sono stati tolti senza considerare i reali bisogni della popolazione in un’area territorialmente disomogenea e sollevare il Molise – ancora in piano di rientro – dal peso del deficit sanitario accumulato nonostante gli anni di commissariamento. Sono i punti-cardine del documento presentato dalla Consulta comunale per i servizi socio-sanitari per la tutela della sanità pubblica al Consiglio comunale di Campobasso, riunito in seduta straordinaria e monotematica richiesta dal sindaco, Roberto Gravina, anche su invito della stessa Consulta. La maggioranza, al termine del dibattito, si è riservata di elaborare un articolato che metterà ai voti dell’Aula alla ripresa pomeridiana dei lavori.

“È del tutto inutile creare dinamiche di contrapposizione tra strutture pubbliche e private – ha affermato il primo cittadino -. Piuttosto bisogna lavorare alla definizione di un complesso sanitario integrato a livello regionale, perché è bene che tutti si rendano conto che i pazienti sono poco interessati dagli aspetti di contabilità che competono ai decisori politici e amministrativi. I cittadini vogliono che venga difeso, garantito e tutelato il proprio diritto alla salute. A ciascuno dei decisori tocca dare risposte non rinviabili.”

Presenti in aula, questa mattina, anche i rappresentanti delle strutture sanitarie private, ovvero Neuromed, con l’avvocato Raffaele Panichella, il Gemelli, con il dottor Stefano Petracca, e Villa Maria, con l’ingegnere Nicola Baranello, che hanno partecipato al dibattito ciascuno con un proprio intervento ribadendo, sostanzialmente, che “il loro unico scopo è curare e salvare la vita dei pazienti”.

Alla seduta erano stati invitati a partecipare anche il Commissario ad acta alla Sanità regionale, e il subcommissario; il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale, il Direttore Sanitario della stessa Azienda e al Direttore Generale alla Salute della Regione Molise che però sono risultati assenti. Stesso discorso per i rappresentanti molisani in parlamento, anch’essi invitati alla seduta monotematica, ovvero l’onorevole Lancellotta che ha comunicato di essere impossibilitata a partecipare per ragioni di salute, il senatore Della Porta era impegnato nelle attività parlamentari, mentre l’onorevole Cesa ha provato a intervenire online nel corso dei lavori, ma senza successo a causa di problemi di connessione.

