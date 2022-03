Campobasso, mercoledì 30 interruzione dell’energia elettrica per due ore in alcune vie della città

La fascia oraria interessata è quella dalle 14 alle 16 per lavori sugli impianti

E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l’interruzione dell’energia elettrica nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo 2022, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, nelle seguenti vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) nel Comune di Campobasso: contrada S. Antonio dei Lazzari 42, 42b; Via San Lorenzo da 74c a 76; Via S. Antonio dei Lazzari sn; Via San Lorenzo sn; Via San Lorenzo 47. Come specificato da E-distribuzione, l’interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione.