Campobasso, memorial “Prospero Musacchio”: attesi circa 250 ragazzi al campo “Nicola Palladino”

Sabato 16 settembre al Campo Comunale A. L. “Nicola Palladino” di Campobasso si confronteranno le rappresentative regionali Cadetti e Cadette di Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Umbria, e Molise. Saranno circa 250 i ragazzi impegnati nelle 32 discipline che compongono il Programma Tecnico della 46° edizione del Memorial “Prospero Musacchio”.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Molise con il patrocinio del Comune di Campobasso, del Coni Molise, di Sport e Salute Molise e con la partecipazione delle Aziende: Cisar, Minitrans, Edilizia Acrobatica e Mondolavoro in qualità di Sponsor. Il Memorial Musacchio è per la Fidal Molise un punto di forza e di orgoglio, oltre ad essere considerato un punto di riferimento per tutte le rappresentative partecipanti per definire la squadra che rappresenterà la regione alla rassegna nazionale, in programma a Caorle il 7 e 8 di ottobre.

Dino Mucci, Presidente del Comitato Regionale FIDAL MOLISE e organizzatore della manifestazione, è fiducioso nella riuscita dell’evento: “Questa kermesse ha dato sempre grosse soddisfazioni al comitato del Molise sia in termini di accoglienza sia in termini di risultati.”

L’appuntamento sportivo è indiscutibilmente occasione di visibilità e promozione del territorio, per cui quest’anno il comune di Campobasso ha deciso di donare a tutti i partecipanti una guida turistica della città. Le rappresentative raggiungeranno Campobasso entro le ore 12,00 per il pranzo, offerto dal Comitato organizzatore presso la mensa della Scuola Allievi Carabinieri i quali, daranno un indispensabile ed ulteriore contributo per la riuscita dell’evento. L’inizio delle gare è previsto alle ore 14,30