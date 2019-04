Campobasso-Matelica (La diretta)

Penultima giornata di campionato di Serie D. Al ‘Selvapiana’ in scena il match tra Campobasso e Matelica, quest’ultima seconda in classifica a tre punti dalla capolista Cesena. I rossoblu salutano i tifosi nell’ultima partita tra le mura amiche per questo campionato, prima dell’ultima trasferta domenica prossima.

CAMPOBASSO: Sposito, Lo Bello, Marchetti, Magri, Tommasini; Ranelli, Antonelli, Di Lauri; Islamaj, Alessandro, Musetti. A disposizione: Cutrupi, Di Pierri, Martino, Salvatori, Leto, Di Paolo, Cogliati, Minchillo, Della Ventura. Allenatore: Massimo Bagatti

MATELICA: Avella, Visconti, Riccio, De Santis, Lo Scicco, Benedetti, Angelilli, Favo, Floridan, Melandri, Mancini. A disposizione: Luglio, Cuccato, Bugaro, De Marco, Pignat, De Luca, Margarita, Arapi, Dorato. Allenatore: Luca Tiozzo

Arbitro: Scatena di Avezzano

Cronaca della partita

3′ Si fanno vedere subito gli ospiti di casa con Melandri che tenta la conclusione dal limite dell’area ma il numero uno rossoblu non ha difficoltà a fermare la sfera

5′ Marchetti serve Musetti in avanti ma la difesa ospite è brava a respingere

7′ Ci prova il Matelica con Angelilli che dalla destra crossa in mezzo ma Marchetti è bravo ad anticipare Floridan

12′ Il Matelica cerca il gol con Floridan che tenta il tiro da fuori area ma la palla finisce alta sulla traversa

18′ Gli ospiti non si arrendono ed è ancora Floridan che ci prova al volo ma la sfera finisce fuori

20′ Ranelli lancia verso la porta Islamaj ma Lo Sicco è bravo ad anticipare il tiro

26′ Floridan dalla destra crossa per Lo Sicco che tenta il tiro, Sposito manda la palla in calcio d’angolo.

27′ GOL DEL MATELICA: dagli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Lo Sicco, De Santis approfitta e insacca la palla in rete di testa

43′ Punizione per il Campobasso dai 30 metri battuta da Ranelli il quale mette la sfera all’incrocio dei pali, la palla finisce alta sulla traversa

L’arbitro assegna 1′ di recupero

46′ Occasionissima per gli ospiti: Melandri approfitta di un assist di Floridan ma la palla termina di poco al lato

Termina così il primo parziale di gioco con il Matelica in vantaggio 1-0.