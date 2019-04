Campobasso-Matelica, biglietto a 5 euro. I Lupi chiamano all’appello i tifosi per l’ultima in casa

REDAZIONE SPORT

Penultima giornata, ultima davanti al proprio pubblico per i rossoblù. A Selvapiana, infatti, arriva il Matelica, e la società ha voluto tendere la mano ai tifosi: domenica si pagheranno cinque euro sia in curva Nord-Scorrano che in tribuna laterale, tribuna centrale fissata invece a 15 euro (10 il ridotto per donne e bambini dai 9 ai 16 anni, fino a 8 anni si entra gratis). La prevendita scatterà venerdì 26 in tre punti vendita: Antica Tabaccheria Tizzano di piazza Pepe, Agenzia Intralot di via XXV Aprile (Parco dei Pini) e Agenzia Intralot di via Carducci.

Il clima primaverile di questi giorni e la voglia di “salutare” la squadra, almeno per questa stagione, potrebbero far lievitare le presenze allo stadio. E magari si spera pure di conquistare un successo che farebbe raggiungere quota 50 in classifica.