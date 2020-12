Campobasso macchina da gol: nessuna squadra di Serie D avvicina la prolificità dei Lupi

Le magie di Esposito e di Cogliati, ma anche l’apporto in zona gol di centrocampisti con il vizio del gol come Bontà e Candellori. Risultato: in sole otto giornate di campionato il Campobasso ha messo a segno ben 22 reti, che determinano alla sosta natalizia un piccolo record. Nessuno – se consideriamo tutti i gironi della Serie D edizione 2020/2021 – riesce ad avvicinare nella stagione corrente la verve realizzativa dei Lupi.

Fino alla scorsa settimana, era il Latina l’unica formazione a mantenere il passo del Campobasso, seppur non a parità di gare giocate. Negli ultimi due turni, tuttavia, il distacco si è acuito: i laziali sono saliti a quota diciannove mentre la squadra di Cudini, grazie alle quattro reti realizzate tra Castelnuovo Vomano e Vastogirardi, ha staccato ampiamente la concorrenza. Il podio è completato da Crema (girone B), Lavello (girone H): diciannove i gol a fronte di nove gare giocate.

Persa l’imbattibilità dopo ventiquattro turni, dunque, al Campobasso rimane un primato di tutto rispetto che ben rappresenta l’impronta di gioco voluta da Cudini, fatta di costruzione dal basso, spiccate doti offensive e tridente-fantasia condito da mobilità e giocate nello stretto. Ingredienti che verranno riproposti alla ripresa, nel 2021, quando il Lupo sarà atteso da un altro ciclo di partite giocoforza legate alle ambizioni da primato. Respinta la minaccia Notaresco con un poker d’autore, a gennaio è prevista – tra le altre – la visita della Recanatese, considerata l’avversaria principale di un Campobasso che non intende guardarsi troppo alle spalle. le.lo.