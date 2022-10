Campobasso, luminarie o non luminarie a Natale: questo è il dilemma (esprimi la tua opinione)

Dell’argomento si è iniziato a parlare in commissione Commercio e le posizioni sul tema sono già variegate: c’è chi propone di destinare le risorse ad un fondo per attività produttive e famiglie in difficoltà, chi le vorrebbe sobrie e in tono minore e chi vorrebbe evitare il rischio di avere “una città triste”

Luminarie o non luminarie, questo è il dilemma. Con il reale aumento dei costi dell’energia, anche accendere le luci di Natale per il centro di Campobasso sta diventando una questione su cui l’amministrazione comunale dovrà prendere delle decisioni. La questione, denominata “Iniziative per il Natale”, è approdata in VI commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive questa mattina, lunedì 17 ottobre e, com’era facile prevedere, le posizioni sul tema sono state già molto diversificate.

Il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, ha proposto di “destinare fondi previsti per iniziative ad un fondo che sostenga attività produttive e famiglie in difficoltà”. Sempre nel campo dell’opposizione di centrodestra, Salvatore Colagiovanni (Popolari per l’Italia), ha posto l’accento sul rischio di “avere una città triste. L’amministrazione deve fare qualcosa, lanciando anche piccoli segnali”, mentre per il capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito, “non è solo una questione economica, ma di sensibilità sociale considerando lo stato d’animo di chi ha difficoltà a scaldarsi e guarda le luminarie. Il vero disagio – ha osservato – sarà il Natale prossimo, per cui non potremmo ragionare con operatori e associazioni di categoria per adottare orari differenti come, ad esempio, dalle 15 alle 19? In questo modo risparmieremmo anche un’ora e mezza senza fare concorrenza sleale come accade in tante città in Italia. Mi sembra una buona pratica che potremmo replicare”.

Per il centrosinistra, è intervenuto il capogruppo del Pd, Giose Trivisonno, che ha proposto di “fare solo delle luminarie simboliche, sobrie e in tono minore, utilizzando i fondi per chi a Natale avrà difficoltà a scaldare casa”. In assenza del sindaco, Roberto Gravina, e dell’assessore competente, Paola Felice, l’unica voce che trapela dalla maggioranza è che “sia non fare nulla sia fare tutto com’è sempre stato, rappresenterebbe un eccesso”. E in questi casi davvero in medio stat virtus cercando il compromesso migliore tra tutti gli interessi in campo. (adimo)

