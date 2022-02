Campobasso, l’omaggio ai defunti diventa un’impresa alla Indiana Jones

Continuano i disagi dopo il passaggio al Comune della gestione del servizio lampade votive che è stato sospeso lo scorso 2 maggio

di Antonio Di Monaco

Rendere omaggio ad un defunto al cimitero comunale di Campobasso è diventata ormai un’impresa titanica. Se poi si aggiunge che il servizio lampade votive è stato sospeso dal Comune lo scorso 2 febbraio, proprio il giorno della Candelora, in cui si benedicono e distribuiscono ai fedeli le candele che, si dice, difendano contro calamità e tempeste, il quadro è completo.

Più in generale, con il cambio di gestione dall’operatore privato al Comune, entrato il vigore lo scorso 1° gennaio, si sono moltiplicate le lamentele dei cittadini, i quali hanno scritto anche alla nostra redazione.

“La sera i loculi sono spenti. Le persone che lavorano lì – ha denunciato un cittadino – hanno detto che non si interessano più del servizio delle lampade votive essendo subentrato il Comune. Chi vuole rendere omaggio ai defunti, si trova al buio nella zona dei loculi sotterranei e deve munirsi di una pila (come un novello Indiana Jones, ndr). È una vergogna. Tutto questo – si conclude nel messaggio – con la vecchia gestione non accadeva”.

Va anche ricordato esiste ed è in vigore il Regolamento comunale per la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali (entrato in vigore proprio lo scorso 1° gennaio e presente sul sito istituzionale, ma senza l’indicazione del numero e della data della delibera di Consiglio comunale di approvazione, ndr) che ha già suscitato diversi malcontenti.

Infatti, per la semplice sostituzione di una lampada (intervento contemplato nel canone annuale previsto) occorre seguire la procedura pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente scaricando un apposito modulo per la segnalazione del guasto, che deve essere compilato correttamente (pena la sua inevasione) e poi non basta inviarlo con una semplice e-mail, ma occorre avere la Posta Elettronica Certificata (Pec) o recarsi personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune.

Una situazione, dunque, che inizia a farsi intollerabile e che il Comune dovrà risolvere giocoforza al più presto.