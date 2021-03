Campobasso, lo snodo cruciale inizia dall’Albalonga dell’ex D’Agostino. E sullo sfondo c’è la possibile sospensione del campionato

Due gare fondamentali in quattro giorni. Tre in quattordici, se consideriamo anche la sfida con il Castelnuovo Vomano subito dopo la sosta. Per il Campobasso inizia, da capolista, la fase decisiva della stagione, nella quale i punti saranno di platino e non ci sarà troppo spazio per errori. Domani il primo round (di vertice), quando nel catìno di Selva Piana giungerà la visita della Cynthialbalonga, squadra che naviga in zona playoff, da prendere con le pinze e con numeri poco dediti allo spettacolo. I laziali perdono poco (solo 4 Ko), hanno una difesa rocciosa (la terza del torneo) ma mettono in mostra numeri non proprio esaltanti in termini di prolificità (28 centri, pochi se paragonati alle prime tre della classe).

Tra le fila della quarta forza del torneo figura un ex che ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi rossoblù, Stefano D’Agostino, il fantasista che a suon di gol e giocate trascinò il Lupo nell’annata De Lucia, partita con i fiocchi e finita in regressione totale. Una minaccia da tenere a bada per un Campobasso orfano di due pedine a centrocampo come Brenci e Tenkorang (ancora fuori per infortunio) ma che potrà disporre di varie soluzioni tra i reparti, nel tentativo di gestire il doppio impegno ravvicinato Albalonga-Notaresco. La squadra e Cudini appaiono concentrati: al di là di qualche critica piovuta per la scarsa produzione offensiva dell’ultimo mese, i dati dimostrano la totale consistenza della squadra (in perfetta media promozione) e la solidità-continuità del progetto rossoblù, che per il secondo anno consecutivo sono lì a giocarsi la vittoria del campionato. Non accadeva dalla fine degli anni ’90. le.l.

Il rischio sospensione dal 25 aprile. “Si comunica a tutte le società che il Dipartimento Interregionale, a partire dal 25 aprile si riserva di sospendere temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario, al fine di assicurare che la fase finale del Campionato, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti”. Firmato Lnd, che tramite una nota ufficiale, conferma quanto trapelato nei giorni scorsi. Per i gironi con grossa mole di recuperi da smaltire (c’è anche il raggruppamento F delle molisane) sarà pubblicato il calendario aggiornato e quello del proseguo del Campionato. Possibile uno slittamento della chiusura della D. Preoccupa, in particolare, la posizione del Pineto: gli abruzzesi hanno ben otto gare da recuperare.