Campobasso, l’ex patron Gesuè a caccia di follower in Molise

Nell’estate del 2022, dopo la salvezza conquistata alla prima stagione in Lega Pro, l’allora presidente lanciò subito la campagna abbonamenti: tessere polverizzate in poco tempo, poi l’esclusione dal campionato e il mancato rimborso ai tifosi

Era l’estate del 2022 a Campobasso al tempo della Lega Pro con una salvezza conquistata autorevolmente sul campo dal neopromosso Lupo.

Il presidente, Mario Gesuè, cavalcando l’entusiasmo della piazza, aveva subito lanciato la campagna abbonamenti per la stagione successiva incassando ben presto quasi 120mila euro salvo poi iniziare, senza esito, la battaglia nelle aule della giustizia sportiva e ordinaria contro l’esclusione dal campionato sancita dalla Covisoc con il Campobasso costretto a ripartire dall’Eccellenza sotto la gestione dell’ex socio di minoranza, l’italo-americano Matt Rizzetta che, nel frattempo, aveva rilevato il titolo del Campobasso 1919: campionato vinto restando sempre al comando, sia pure con la matematica solo all’ultima giornata, e immediato ritorno nella serie D che sta per iniziare.

Ma per i tifosi, oltre al danno, si stava materializzando la beffa perché i soldi degli abbonamenti sottoscritti in vista della Lega Pro sono non si sono più visti, esattamente come l’ex patron Gesue’ che si è “serenamente” disinteressato della questione.

Non così però con i suoi canali social. Sì, perché adesso Gesue’ prova a “riscattarsi” andando a caccia di “follower” in Molise con dei post sponsorizzati dal proprio profilo Instagram. Una sorta di “operazione-simpatia” dopo la cocente delusione arrecata alla piazza per la perdita della Lega Pro e dei soldi degli abbonamenti sottoscritti che i suoi ex tifosi non avrebbero mai più rivisto, a differenza dei post sui social dell’ex patron: facile immaginare valanghe di commenti e non è detto che siano proprio tutti entusiastici. Anzi.