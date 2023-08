Campobasso, leggera crescita della popolazione residente ma le nascite restano in calo

Una leggera inversione di tendenza per quanto riguarda la popolazione residente a Campobasso è stata registrata dal Documento unico di programmazione (Dup) 2024-2026 approvato dalla Giunta comunale. Dopo sei anni consecutivi con il segno ‘meno’, Campobasso passa da una popolazione di 47.535 (Istat 31 dicembre 2020), a 47.587 nel 2021 (+52). Dai dati Istat relativi al 31 dicembre 2021 emerge che le iscrizioni anagrafiche, soprattutto dall’estero, hanno compensato e superato la quota delle cancellazioni. Sono state registrate in città 437 nuove unità dall’estero e 119 cancellazioni di residenti dall’estero. Tra il 2001 e il 2020 la decrescita si è attestata a -6,48% (Istat). Un dato che ha portato a perdere 3.291 residenti rispetto al 2001, salvo una lieve ripresa nell’anno 2013. Per il quarto anno consecutivo nel capoluogo si è registrato un calo delle nascite (272), sette in meno rispetto nel 2020, a fronte di un aumento dei decessi (594), 40 in più rispetto al precedente periodo.