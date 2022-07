Campobasso, Lega Pro in bilico: ore di attesa per il parere del Collegio di Garanzia del Coni

Domani, 18 luglio, a partire dalle 15 l’esame del ricorso dopo la bocciatura di Covisoc e Consiglio federale della Figc. Fermana e Torres spettatrici interessate alla sorte dei Lupi e del Teramo

Come è ormai noto, il Consiglio Federale della Figc ha estromesso dal prossimo campionato di Lega Pro il Campobasso e anche il Teramo. L’attesa per il parere del Collegio di Garanzia del Coni – ultimo grado della giustizia sportiva prima di quella ordinaria con il Tar ed eventualmente il Consiglio di Stato – che si riunirà domani, lunedì 18 luglio, a partire dalle 15 per esaminare i ricorsi, sta per finire.

L’organismo di controllo della Covisoc in prima battuta e poi il consiglio federale della Figc hanno confermato l’esclusione dei Lupi dalla prossima Lega Pro. Secondo quanto appreso, la Covisoc aveva riscontrato “alla data del termine perentorio del 22 giugno” il non “ritualmente adempiuto obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali”, ovvero l’Iva del secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021, quella del terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020 e quella del secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019”.

Inoltre, si legge nelle motivazioni della Covisoc, “non risulta neanche che l’Agenzia delle Entrate abbia mai formalizzato un provvedimento di rimessione in termini per quanto attiene la procedura di rateizzazione”. Da ciò deriva, dunque, “un inadempimento rilevante” cui si aggiunge, “con riguardo ai bilanci intermedi al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022, taluni rilievi che appaiono comunque meritevoli di attenzione e di adeguato monitoraggio come una posta patrimoniale attiva di 650mila euro non connotata da adeguata certezza documentale, tanto da portare a ritenere la stessa consistenza patrimoniale sovrastimata”.

Spettatrici interessate al verdetto del Collegio di Garanzia del Coni sulle iscrizioni di Campobasso e Teramo sono sono Fermana e Torres che, al momento, sono in stand by sia per il mercato in entrata sia in uscita. Dopo la sentenza, precisamente mercoledì 20 luglio, si procederà alla composizione dei gironi di Lega Pro. Con la speranza che nel girone C, quello del Sud, ci sia anche il Campobasso.