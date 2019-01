“Campobasso, le meraviglie tra i fornelli”, su Il Messaggero uno speciale dedicato al capoluogo

CAMPOBASSO

«Campobasso, le meraviglie tra i fornelli», questo il titolo dello speciale interamente dedicato al capoluogo di regione in uscita oggi, giovedì 24 gennaio, sulle pagine de “Il Messaggero” a firma di Pier Paolo Giannubilo, professore e scrittore molto noto in regione. Nella sezione dedicata ai “Percorsi d’autore”, dove ad ogni scrittore viene chiesto di descrivere una città a piacere, Giannubilo ha scelto proprio il capoluogo delineandone bellezze, tradizioni e soprattutto prelibatezze culinarie. «La mia, di scelta, mi è parsa quasi obbligata. La forza della città è nella sua fedeltà alla tradizione culinaria. Dal camminare a mangiare, tutto lento», così in un post su Facebook lo scrittore ha commentato l’uscita del suo articolo dove Campobasso è descritta quale patria dello ‘slow tourism’.