Campobasso, le Maitunate 2020 di Nicola Mastropaolo al tempo del Covid (VIDEO)

Purtroppo quest’anno a, causa della pandemia, non ci sarà la tradizionale serata in Piazzetta Palombo di canzoni Campobassane e maitunate denominata ” MAITUINCAMPO”. Comunque per mantenere viva la tradizione Nicola Mastropaolo ha girato il video dove con le maitunate racconta ciò che ha caratterizzato il 2020, augurando ai molisani, e in generale a tutto il mondo, un Buon 2021. Il video da anni rappresenta l’emozionante passaggio, dal vecchio anno che ci lasciamo alle spalle, al nuovo, che mai come quest’anno ci auguriamo sia migliore. Quest’anno il video è stato girato al Museo dei Misteri, luogo tradizionale e storico, dove negli ingegni del Di Zinno si identificano tutti i Campobassani. La scelta non è stata casuale, ma vuole essere l’augurio che nel 2021 possiamo risentire gridare per le vie della nostra bella città ” SCANNETTE ALLERTE”, e poter rivivere tutti gli eventi religiosi e civili che rappresentano la nostra tradizione.